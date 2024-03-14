Богатые тоже плачут? Когда в России перестанут «стричь» под одну налоговую гребенку

В стране активно обсуждают градацию НДФЛ для богачей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Россия после налога на богатых в 15% готова совершенствовать систему дальше

Все чаще говорят о необходимости, а после заявлений Президента РФ Владимира Путина и о возможности расширить прогрессивную шкалу налогообложения. Проще говоря, к стандартной налоговой ставке в 13% и налогу для богатых может добавиться что-то новое, чтобы компенсировать разрыв между зажиточными россиянами и жителями со скромными доходами.

Об экономическом неравенстве в стране говорят цифры Росстата: в 2022 году 10% богатейших россиян имели в среднем 101,2 тыс. рублей дохода в месяц. В это же время у 10% беднейших жителей страны этот показатель составлял 11,1 тыс. рублей. Разница составляет более чем в 9 раз. Это наиболее свежие данные, которые опубликовали в начале этого года. Цифры говорят сами за себя: стричь всех под одну налоговую гребенку — это несправедливо.

Проба пера уже была — с начала этого года в России ввели так называемый налог для богатых. НДФЛ для жителей страны, чей годовой заработок превышает 5 млн рублей, теперь составляет 15%, а не 13%. Очевидно, что власти России готовы идти дальше и модернизировать налоговую шкалу еще сильнее. Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию в последний день февраля пообещал россиянам справедливые налоги.

«Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал», — заявил Путин в послании.

Вероятность того, что в России расширят прогрессивную шкалу налогообложения, достаточно высока. Путин уже во второй раз затронул эту тему. На этот раз во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия-1» и «РИА Новости».

«Распределение этого налогового бремени — оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают», — считает Путин.

Владимир Путин: «Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени» Фото: kremlin.ru

НДФЛ для богатых в 25% – это только слухи

Предложения и поручения Президента России, озвученные в послании, часто принимаются в короткие сроки. Однако эксперты «Татар-информа» считают, что не на этот раз.

«Ни одного законопроекта в Государственную Думу по налоговым изменениям не поступало. Более того, мы не участвовали ни в каких обсуждениях. Думаю, что пока это только слухи. Госдума на заседании рабочей группы вчера утвердила основные поручения по итогам послания. Пока о параметрах налоговых изменений говорить в целом преждевременно», — сообщил «Татар-информу» депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Он также опроверг информацию о том, что в Госдуму внесен законопроект, по которому НДФЛ для доходов свыше 500 млн рублей в год составит 25%.

По мнению спикера, до смены Правительства в мае 2024 года не стоит ждать, что Госдума будет рассматривать поправки к налоговому законодательству. Впереди еще отчет Правительства, отчет Счетной палаты, которые будут в апреле.

Айрат Фаррахов опроверг информацию о том, что в Госдуму внесен законопроект, по которому НДФЛ для доходов свыше 500 млн рублей в год составит 25% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не уйдут ли богачи в серую зону, чтобы не платить повышенный НДФЛ?

В СМИ мелькают заголовки, что в России примут прогрессивную шкалу налогообложения, чем вводят читателей в заблуждение. Как сообщил «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох, прогрессивная шкала налогообложения уже существует, несмотря на то что есть только две ставки — 13 и 15%.

«В любом случае это уже не единая ставка, как было до сих пор», — отметил профессор.

С ним согласен депутат Айрат Фаррахов, который вспоминает, что во время принятия налога для богатых уже были разговоры, что шкалу нужно дополнять.

Кстати, у России уже есть опыт использования более широкой и прогрессивной шкалы налогообложения. НДФЛ в 13% был принят лишь с 1 января 2001 года, и у властей были на то причины. Про них напомнил профессор Игорь Кох.

«Фактические результаты применения данной шкалы в тех условиях оказались довольно скромными. Минимальная ставка была 12% тогда, максимальная – 30%, а средняя ставка, по которой фактически уплачивались налоги, была 12,9%. Поэтому и была принята плоская шкала с НДФЛ в 13%», — рассказал профессор.

Этот переход в НДФЛ в 13% для всех не привел к снижению поступлений в бюджет, поскольку по повышенным ставкам налоги платило очень небольшое количество людей. Кроме того, существовала масса уловок, позволяющих избежать повышенного налогообложения. Сейчас, когда технологии отслеживания реальных доходов высокооплачиваемых граждан могут быть более эффективными, велика вероятность, что богатые россияне действительно начнут платить налог по повышенным ставкам.

При этом Кох считает, что есть и другие системы налогообложения, не обязательно замыкаться в повышении НДФЛ для богатых, чтобы нивелировать социальное неравенство россиян.

«Я бы со своей стороны предпочел регулирование налогообложения для разных слоев налоговых вычетов, через установление достаточно высокого необлагаемого порога. Предположим, ставка была бы 15% для всех, но был бы необлагаемый минимум в 30 тыс. рублей. Поэтому человек с зарплатой в 30 тыс. рублей вообще бы не платил, человек с зарплатой в 60 тыс. рублей платил бы 7,5%. Тот, кто получает 90 тыс. рублей, платил бы 10%. Самые богатые бы платили 15%», — объяснил свою позицию доктор экономических наук.

Но у этого пути есть свои сложности. Например, вероятен переход большой части зажиточных людей в серую зону. Можно официально получать минимальную зарплату, остальное в конверте, и тогда вовсе никаких налогов платить не придется.

Власти не торопятся вводить градацию налогов на богатых или уменьшить НДФЛ для людей, находящихся за чертой бедности Фото: © «Татар-информ»

Для богачей НДФЛ могут поднять, а как быть с малоимущими?

Власти не торопятся вводить градацию налогов на богатых или уменьшить НДФЛ для людей, находящихся за чертой бедности. В чем причины?

«НДФЛ — это основной источник доходов субъектов и муниципалитетов. Нам очень важно, принимая любые решения, учитывать доходы субъектов РФ. Для большинства субъектов НДФЛ это номер один по доходам. Для Татарстана это номер 2, но иногда и номер 1. Поэтому важно учитывать доходы субъектов, и давая послабления, и повышая налоги», — объяснил депутат Айрат Фаррахов в разговоре с «Татар-информом».

При изменении налогового администрирования необходимо учитывать два показателя: коэффициент Джинни, который говорит о справедливости распределения доходов, а также кривую Лаффера. По ней повышение налоговой ставки приводит к уменьшению налоговых поступлений. «Поэтому это непростые и сложные вещи, тут все надо рассчитывать», — подытожил парламентарий.

Доктор экономических наук Игорь Кох отметил, что 13% — это и так достаточно низкий налог, поэтому, скорее всего, понижать его не будут. «Вопрос только в повышении налога для высокообеспеченных людей», — сообщил профессор.

Для многодетных российских семей уже есть налоговые вычеты, которые фактически уменьшают размер уплачиваемых налоговых платежей. В послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин предложил увеличить в два раза — до 2,8 тыс. рублей в месяц — налоговый вычет на второго ребенка, и до 6 тыс. рублей в месяц — на третьего и каждого последующего ребенка.

«Что это значит? Для примера – семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей», — подчеркнул Президент.

Путин также предложил повысить с 350 до 450 тыс. рублей размер годового дохода, на который распространяется налоговый вычет.

Что же о более высоких налогах для состоятельных граждан думают россияне? Согласно опросу SuperJob, 64% россиян высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц: «Это справедливо». Повышение НДФЛ для богатых чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (72%).

17% респондентов не поддерживают: «Возродится „серая“ зарплата — и все. Будут получать номинально не более 400 000 в месяц». Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги».