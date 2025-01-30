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Общество 30 января 2025 07:55

С февраля максимальный размер пособия по безработице превысит 15 тыс. рублей

С февраля максимальный размер пособия по безработице превысит 15 тыс. рублей
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пособие по безработице с 1 февраля этого года будет проиндексировано на 9,5%, его максимальный размер превысит 15 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ, передает ТАСС.

«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Пособие будет проиндексировано на уровень фактической инфляции за 2024 год — согласно данным Росстата, она составила 9,52%.

Всего с 1 февраля по поручению Президента России Владимира Путина на 9,5% будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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#пособие по безработице #индексация #инфляция
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