Прогноз рынка труда в Татарстане-2025: какие профессии будут самыми востребованными

Рекордно низкий уровень безработицы в прошлом году привел к «гонке зарплат» – предприятия повышали ставки, надеясь привлечь сотрудников. Почему на рынке труда не хватает людей, кто сейчас наиболее востребован, в каких сферах предлагают самую высокую зарплату и какие тенденции будут в 2025 году – в обзоре «Татар-информа».





Главным трендом 2024 года стал рекордно низкий уровень безработицы из-за отсутствия трудовых резервов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Низкий уровень безработицы и зарплатная гонка

Аналитики рынка труда сошлись во мнении, что главным трендом 2024 года стал рекордно низкий уровень безработицы – трудовых резервов не хватает. По данным Росстата, уровень безработицы по стране в октябре составил 2,3%, а рост реальных зарплат за январь – сентябрь составил 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года.

«По данным hh.ru, медиана предлагаемой зарплаты за январь – ноябрь по России выросла на 21%, по Татарстану – на 23%», – сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

По ее данным, увеличился срок закрытия вакансии, который теперь составляет от двух месяцев до полугода. При этом спрос на рабочую силу вырос непропорционально увеличению таких предложений.

Она сообщила, что в прошлом году работодатели опубликовали более 370 тыс. предложений, что на 12% больше, чем годом ранее.

Соискатели стали больше уделять внимания отзывам о работодателе, это следует из проведенного опроса Фото: © «Татар-информ»

«Соискатели присматриваются к наиболее привлекательным условиям»

Работодатели вынуждены приспосабливаться к современным реалиям, о чем свидетельствуют несколько фактов. По данным аналитиков, во-первых, зафиксирована гонка зарплат. Во-вторых, часть работодателей стала расширять границы найма, они начали выходить за территорию региона, рассматривать молодых или более возрастных кандидатов. В-третьих, все больше татарстанских компаний стали уделять внимание HR-бренду. Так, в 2023 году в финал рейтинга работодателей попали 46 татарстанских компаний, а в прошлом году уже 61.

«Что касается соискателей, то мы видим, что с осени прошлого года динамика роста количества обновленных и вновь созданных резюме обгоняет аналогичную динамику по вакансиям. В первую очередь это связано с тем, что из-за той самой зарплатной гонки соискатели начали мониторить рынок и присматриваться к наиболее привлекательным условиям», – пояснила Альбина Султанова.

Кроме того, соискатели стали больше уделять внимания отзывам о работодателе, это следует из проведенного опроса. Так, 95% кандидатов опираются на отзывы о компании, чтобы принять взвешенное решение. 69% из них отмечают, что комментарии сотрудников сильно влияют на это решение. Чтобы составить мнение о компании, людям достаточно изучить от 6 до 10 комментариев. Самыми полезными респонденты считают отзывы, которые отражают как позитивные, так и негативные аспекты работы в компании.

Рост активности работодателей в Татарстане наблюдался в сфере торговли, где количество вакансий увеличилось на 153% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Растет интерес к занятости молодежи и кандидатам без опыта»

По данным сервиса Работа.ру, в 2024 году заметный рост активности работодателей в Татарстане наблюдался в сфере торговли, где количество вакансий увеличилось в 2,5 раза, что указывает на восстановление потребительского спроса и развитие бизнеса в данном секторе. Транспорт и логистика также показали положительную динамику с ростом на 64%, что может быть связано с увеличением объемов грузоперевозок и развитием инфраструктуры.

«Сфера работы для студентов и стажировок выросла на 56%, что указывает на растущий интерес к занятости молодежи и поддержке новых кадров. В области красоты и здоровья наблюдается прирост в 42%. В то же время количество вакансий для работников без специальной подготовки и без опыта увеличилось на 12%, что говорит о доступности рабочих мест для начинающих специалистов. Сфера офисных служб и бизнес-услуг показала рост на 12%. Сектор услуг в целом увеличился на 5%», – рассказали в пресс-службе.

При этом снижение активности наблюдается в финансовой отрасли на (на 73%), в строительстве (на 35%), в маркетинге и PR (на 26%), производстве и агропроме (на 26%). Также количество вакансий сократилось в сферах культуры и образования (на 17%), IT и телекома (на 2%).

«Чаще всего среди вакансий на территории Казани и Татарстана встречались предложения для специалистов по продажам и работе с клиентами (20% от всех опубликованных), техподдержки и сервисного обслуживания (7%), а также монтажников оборудования и сетей (3%). Также представлены вакансии для программистов, сотрудников call-центров и системных аналитиков. Есть предложения от работодателей для специалистов в области беспроводных технологий и сотовой связи, руководителей проектов и тестировщиков», – добавили в пресс-службе.

Топ-3 отраслей с наибольшим числом вакансий возглавляют ретейл, производство и строительство

По данным аналитиков исследовательского центра SuperJob.ru, спрос на персонал в Татарстане за последний год остался практически на том же уровне, число вакансий прибавилось лишь на 2%. Однако за два года количество вакансий выросло в 1,6 раза. В топ-3 отраслей с наибольшим числом предложений о работе вошли ретейл, производство и строительство.

Зарплаты кассиров за год выросли на 15%

Вакансий в розничной торговле за год стало больше на 8%. Наиболее востребованы продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов.

Топ-3 сегментов в ретейле с наибольшим числом вакансий в Татарстане:

Продукты питания. Товары народного потребления. Напитки, алкоголь.

В производственных компаниях Татарстана количество вакансий за год выросло на 3%. Наиболее востребованы конструкторы, технологи и механики, среди квалифицированных рабочих — токари, фрезеровщики и шлифовщики.

Топ-3 сегментов в промышленном производстве с наибольшим числом вакансий в Татарстане:

Машиностроение. Пищевая промышленность. Производство металлических изделий и заготовок.

Вакансий в транспортно-логистической отрасли Татарстана за год стало больше на 15% Фото: © «Татар-информ»

В строительстве нужны конструкторы и сварщики, а на транспорте – водители грузовиков

Количество вакансий в строительной сфере в Татарстане выросло на 5%. Наиболее востребованы конструкторы, проектировщики и специалисты производственно-технического отдела, среди квалифицированных рабочих — электромонтажники, сварщики и маляры.

Топ-3 сегментов в строительной отрасли с наибольшим числом вакансий в Татарстане:

Строительно-монтажные работы. Слаботочные системы и сети. Электроснабжение.

Вакансий в транспортно-логистической отрасли Татарстана за год стало на 15% больше.

Топ-3 сегментов в сфере транспорта и логистики с наибольшим числом вакансий в Татарстане:

Автоперевозки. Складское хозяйство. Логистика.

«Главная причина нехватки персонала – негативные демографические тенденции»

Количество вакансий в IT сфере по сравнению с 2023 годом в Татарстане выросло на 7%. Самыми востребованными стали программисты (Java, PHP, C#).

По данным hh.ru, к концу года наиболее острый дефицит кадров сохранялся в сфере розничной торговли – 1,3 резюме на вакансию при норме 4. На втором месте рабочий персонал и специалисты автомобильного бизнеса – 2,9 резюме на вакансию. Также нехватка кадров наблюдается в области «Продажи, обслуживание клиентов» (3,1), «Медицина, фармацевтика» (3,3), «Транспорт, логистика, перевозки» (3,4), «Туризм, гостиницы, рестораны» – (3,9).

Почему на рынке труда катастрофически не хватает людей?

«Главная причина нехватки персонала за последние три года – негативные демографические тенденции, которые находятся в прямой связи с демографическим спадом в 90-е и 2000-е годы. Внутренние и внешние события, произошедшие после 2020 года, постепенно усугубляли уже сложившуюся ситуацию на рынке труда», – пояснила Альбина Султанова.

Топ-10 востребованных профессиональных сфер в Татарстане и уровень зарплат, по данным hh.ru

Топ-10 востребованных специалистов различных профсфер и зарплат в Татарстане, по данным hh.ru

Топ-5 самых дорогих предложений в ноябре в Татарстане, по данным hh.ru:

Водитель экспедитор – от 150 до 220 тыс. рублей до вычета налогов. Утренний курьер – от 148,8 до 192,8 тыс. рублей на руки. Бизнес-партнер по работе с персоналом – от 125 тыс. рублей до вычета налогов. Менеджер по продажам – от 120 тыс. рублей на руки. Начальник автоколонны (малый коммерческий транспорт) – от 110 тыс. рублей до вычета налогов.

Топ самых дорогих вакансий инженерно-технических работников и специалистов Татарстана, по данным SuperJob.ru

Топ самых дорогих вакансий для квалифицированных рабочих и водителей, по данным SuperJob.ru

«Не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании»

Напоследок расскажем, что ждет рынок труда в 2025 году. По данным аналитиков SuperJob.ru, рабочей силы станет еще меньше. Этому поспособствует несколько факторов:

Демографическая ситуация не улучшится.

Количество самозанятых продолжит расти.

Миграционное законодательство ужесточили, а демографическая ситуация в странах СНГ схожая с российской (экономически активных меньше). Въезд в Россию становится сложнее, мигранты в последнее время уже не являются дешевой рабочей силой.

Среди соискателей в краткосрочной перспективе будут преобладать работающие люди, желающие сменить работодателя и ищущие лучшие условия, а не безработные. Такие соискатели чувствуют себя на рынке труда более уверенно и выбирают лучшие условия найма.

«Искать людей будет еще сложнее, дольше и дороже. Срок закрытия вакансий в 2024 году вырос и в краткосрочной перспективе будет еще расти. 8 из 10 компаний называют ситуацию в своей отрасли кадровым голодом», – отметили в пресс-службе SuperJob.ru.

По мнению специалистов, компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор. Они уже фактически оказались в ситуации «бери, что дают» и не могут себе позволить скрупулезно перебирать соискателей.

Число вакансий со знанием нейросетей продолжит рост. В силу дефицита кадров искусственный интеллект будет незаменим, поскольку помогает выполнять простые, рутинные задачи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Увеличится число вакансий для спецов со знанием нейросетей, арабского и казахского языков

Удержание имеющегося персонала станет главным трендом ближайших лет. Дешевой рабочей силы в ближайшее время не будет, поэтому заработные платы продолжат рост. И первыми по темпам роста зарплат будут производство и IT. Еще один интересный прогнозируемый тренд – сокращение разрыва в зарплатах между Москвой и регионами.

По данным hh.ru, в 2025 году также сохранится дефицит кадров, удорожание рабочей силы, фокус на человекоцентричный подход и расширение границ найма – возрастных и географических. Зарплаты будут расти сопоставимо с уровнем инфляции.

«Кадровый голод усилится в сферах с массовым наймом, среди так называемых синих воротничков как с опытом, так и без. В течение 2024 года наиболее сложная ситуация была в розничной торговле, и мы думаем, что она сильно не изменится», – сообщила Альбина Султанова.

Число вакансий со знанием нейросетей продолжит рост. В силу дефицита кадров искусственный интеллект будет незаменим, поскольку помогает выполнять простые, рутинные задачи. Также будут востребованы специалисты со знанием иностранных языков. К примеру, в этом году в Татарстане аналитики наблюдали рост вакансий для специалистов со знанием английского языка (на 5%), арабского (на 28%), казахского (на 63%). Эксперты полагают, что эти же языки могут быть востребованы и в 2025 году.