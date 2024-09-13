Члены общества слепых в Мензелинске приготовили лапшу для бойцов

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

Мензелинское общество слепых присоединилось к поддержке бойцов-земляков на передовой, приготовив домашнюю лапшу для супов.

Учреждение расположено в отремонтированном и уютном здании Дома культурного наследия. Каждую неделю в определенные дни члены общества слепых собираются и проводят различные культурные мероприятия. Несмотря на то что многие из них уже пожилые, активисты не смогли остаться в стороне.

Некоторые из присоединившихся к готовке являются участниками народного хора ветеранов. Поэтому во время работы не обошлось без музыки.

Заслуженный работник культуры ТР Данир Фахретдинов играл на баяне, а женщины шинковали овощи и готовили лапшу, исполняя народные песни.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

«Мы тоже не смогли остаться в стороне, и сегодня члены общества слепых собрались и нарезали огурцы, приготовили домашнюю лапшу для супов, чтобы отправить ребятам посылки на СВО. Пусть они почувствуют заботу и тепло родного края, пусть знают, что мы вместе с ними и душой, и сердцем. Пусть наша маленькая помощь пригодится и согреет их, ведь мы вложили частичку души, которая будет оберегать наших бойцов», — рассказала председатель Мензелинского местного отделения общества слепых Фидалия Шаймарданова.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

«Благодарим всех наших женщин, которые не остались в стороне. Это Гульназ Суфиева, Наиля Салимгареева, Мария Бочкарёва, Лениза Якиева, Роза Гиздуллина, Валентина Ткачева, Фагима Петряева, Равия Калинина, Фания Латыпова, Раиса Фахриева, Любовь Завьялова», — добавила Фидалия Шаймарданова.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

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Фото предоставлено Дифизой Нуриевой