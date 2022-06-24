РЖД приостановили отправку ряда грузов в Польшу через Беларусь

Российские железные дороги приостановили транспортировку ряда грузов, следующих транзитом через Беларусь в Польшу. Об этом рассказал представитель госкомпании, передает РБК.

«Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — пояснили в РЖД. При этом в компании не стали раскрывать причины такого решения и уточнять, о каких именно грузах идет речь.

Ограничения в отношении Польши действуют с 23 июня и до их отмены, информирует в свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на материалы РЖД.

Еще с 10 апреля Российские железные дороги прекратили отправку всех грузов через железнодорожный пункт пропуска Мамоново в Калининградской области до Бранева в Польше. Тогда это объяснили ремонтом на польской территории.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Европейского Союза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем.

МИД России выразил решительный протест властям Литвы, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российская сторона рассматривает конкретные варианты ответа на действия по ограничению транзита. Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать перевозки между Россией и Калининградом.