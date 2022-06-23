Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать перевозки между Россией и Калининградом

Европейский Союз не желает блокировать перевозки между Калининградской областью и другими регионами России, но намерен предотвратить возможные пути обхода санкций. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС», — заметил глава европейской дипломатии, выступая в Брюсселе.

Боррель пояснил, что меры по ограничению сообщения, введенные Литвой, «принимаются <…> в соответствии введенными европейскими властями санкциями». Кроме того, он уточнил, что Европейская служба внешних связей пересмотрит директивы о санкционных мерах, отмечает РБК.

«Мы не хотим блокировать весь трафик, но нужно прояснить инструкции, как обеспечить исполнение санкций при сохранении сообщения», — добавил евродипломат. Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь отметил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров, сообщает портал Delfi.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем.

МИД России выразил решительный протест властям Литвы, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российская сторона рассматривает конкретные варианты ответа на действия по ограничению транзита.