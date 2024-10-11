Рядом со сквером на Карбышева в Казани завершено благоустройство двора

В Казани благоустроили сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана и соседний двор на улице Карбышева. Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов РТ, до недавнего времени во дворе (ул. Карбышева д. 15, 17 и ул. Рихарда Зорге, д. 18) были заброшенные гаражи, отсутствовало освещение.

Теперь во дворе появились зоны для тихого отдыха, детские площадки и спортивные объекты. Спортивные зоны оборудованы современным резиновым покрытием, а для командных игр установлены ворота.

Пешеходная зона связана с ключевыми объектами микрорайона: центральной больницей №18, детским садом «Зоренька» и сквером 100-летия образования строительной отрасли Татарстана, где работы по благоустройству проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Важным изменением для двора стало строительство дублера проезжей части вдоль ул. Карбышева, что позволило отделить пешеходные потоки от автомобильного движения. Проложенные здесь широкие тротуары открыли возможность пройти к коммерческим объектам, расположенным на первых этажах домов — таким образом жителям обеспечен доступ к инфраструктуре.

Особое внимание уделили украшению и озеленению двора: жители совместно с сотрудниками управляющей компании высадили деревья и кустарники и превратили двор в зеленую зону. На трансформаторной подстанции появился яркий мурал в виде карты микрорайона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершают благоустройство сквера на Карбышева.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов. Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана. Также в Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы «Наш двор» до 10 млрд рублей.