В Казани завершают благоустройство сквера на Карбышева: Метшин побывал на объекте

В Казани заканчивают благоустраивать сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ, расположенный на ул. Карбышева. Там уже проложили тротуары из плитки, построили площадки, где взрослые смогут позаниматься спортом, а дети поиграть. Также на улице установили мебель, сделали освещение, установили камеры видеонаблюдения. Ход работ проверил и мэр города Ильсур Метшин.

Отметим, что сквер украшает 5 тыс. цветов и 1 тыс. кустарников. Скоро около входной группы в парк установят арт-объект, посвященный строителям.

Как отметил градоначальник, жители очень ждали, когда благоустроят этот объект.

«Мы с удовольствием работу выполнили. Остались последние штрихи по реконструкции сквера», - подчеркнул Метшин, чьи слова приводит пресс-служба мэрии города.

Он добавил, что в проектировании пространства активно участвовали жители микрорайона «Танкодром». Также Метшин поблагодарил строителей за проделанную работу и жителей микрорайона за помощь в создании сквера.

Отмечается, что в 2024-м в сквере сделали дополнительно обводную дорожку для прогулок. Теперь вместо тропинок там «красуется» пешеходный транзит из плитки, площадь которого - 1,9 тыс. «квадратов».

Детская площадка состоит из игрового комплекса, уличных музыкальных инструментов, качелей, качалок, а также там есть игровой экскаватор и песочница.

Для спорта на другой площадке поставили тренажеры, брусья с турниками и сделали зону для прыжков.

Из мебели, которая стоит на улице: три стола для пикника и свыше 20 скамеек. Еще хотят установить 10 лавочек в виде диванов. Для владельцев собак в сквере есть три дог-бокса. Также в парке установили информационные стенды, а по периметру фонтана предусмотрели ограждение.

Отдельное внимание уделили озеленению. Газон с автополивом, более 1,2 тыс. кустов, 5 тыс. многолетних растений и почти 150 деревьев – все это посадили в благоустроенном сквере.

Сквер соединяется с парком «Комсомолец», а через насыщенные растениями дворы – еще и со сквером Карбышева. В результате в микрорайоне Танкодром сформировался единый зеленый каркас.

Для сохранения чистоты в сквере установили 14 урн и туалет.

Все работы в данном сквере проделали по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: мэрия Казани