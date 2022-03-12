Рябков заявил о готовности ввести ответные санкции против США

Россия скоро обнародует перечень политиков, предпринимателей и других деятелей стран Запада, против которых она введет персональные санкции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Списки готовы. Мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна», — отметил дипломат.

Замминистра заверил, что при выработке ответа РФ «будет проявлять хладнокровие». При этом, по мнению Рябкова, российская сторона имеет возможность минимизировать ущерб от введенных ограничительных мер.

«Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана», — поделился он своим видением обстановки.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

В частности, Президент США Джо Байден запретил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт и продажу в РФ долларовых банкнот.