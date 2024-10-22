Рябков в преддверии саммита БРИКС: Пока речь о приеме новых членов не идет

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В текущем году принятие новых стран-членов в БРИКС не планируется. Об этом в преддверии саммита организации, который стартует в Казани, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика».

«О приеме в текущем году новых членов в полном смысле этого слова речи сегодня не идет», — подчеркнул российский дипломат.

По словам Рябкова, дело в том, что «с 1 января 2024 года объединение БРИКС расширилось практически в два раза». Соответственно, уточнил он, «еще не до конца прошла притирка тех, кто только присоединился».

До этого помощник Президента РФ Юрий Ушаков предупредил, что группа БРИКС потеряет работоспособность и превратится в аморфную структуру, если принять в нее единовременно огромное количество новых стран-членов.

БРИКС существует с 2006 года. В этом году к объединению присоединились пять новых государств. Теперь в организацию помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР (член группы с 2011 года) входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

У Президента России Владимира Путина запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.