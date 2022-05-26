Рустам Валиуллин о Курбан-байраме: В прошлом году добились того, чтобы нареканий не было

В Казани проделана огромная работа по совершенствованию организации жертвоприношений в дни празднования Курбан-байрама. Об этом заявил председатель центральной ревизионной комиссии Духовного управления мусульман РТ Рустам хазрат Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Казани за последние три — пять лет проделана огромная работа по приведению в цивилизованный вид того, что называется жертвоприношением в Курбан-байрам, — сказал спикер. — В прошлом году мы провели курбан централизованно и систематизированно. Да, не говорю, что всё было идеально, но на сегодня уже многое сделано. Только в прошлом году вроде добились того, чтобы нареканий не было. Со своей стороны стараемся, чтобы в местах заклания жертвенных животных стремились к идеалу».

Валиуллин вспомнил, что 10–15 лет назад «каждый год Курбан-байрам сопровождался неприятными комментариями со стороны тех людей, которые наблюдали жертвоприношения». «Мне самому, как верующему человеку, не нравилось, что возникали ситуации, когда где-нибудь жертву принесут, а за собой не приберутся. Количество людей, которые приносили в жертву животных, в городе было в разы меньше, но было видно, что за собой не убирали», — подчеркнул он.

По словам представителя ДУМ, «львиная доля жертвоприношений» в те времена приходилась на сельские населенные пункты. «То есть люди на Курбан-байрам возвращались в свои „родовые гнезда”. И там, в сельских населенных пунктах, в родном доме, праздники проводили. Но у многих уже эти „родовые гнезда” перестали существовать. Они практически укоренились в Казани и поселках. С каждым годом вести сельхоздеятельность даже в поселках становится всё тяжелее, так как люди не рады, что ты там содержишь животных», — отметил он.

По поводу отдельных моментов празднования Курбан-байрама Валиуллин посоветовал консультироваться с имам-хатыбами мечетей. «Если на территории конкретной мечети курбан не проводится, то он (имам — прим. Т-и) может посоветовать, куда обратиться, чтобы сделать заказ», — заметил спикер.

Кроме того, он напомнил, что не обязательно стремиться заказать жертвоприношение в первый день празднования Курбан-байрама, это можно сделать и на второй, и на третий день. «Многие именно на первый день заказывают, поэтому первый день перегружается до некуда, второй-третий дни бывают пустыми. Имейте в виду, что все три дня курбан легитимный. Мы сроки знаем», — резюмировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в дни празднования Курбан-байрама планируется забить до 17 тыс. жертвенных животных.