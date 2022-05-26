В Татарстане для убоя жертвенных животных в Курбан-байрам организуют 50 площадок

В Татарстане для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам имеется около 50 официальных площадок, в том числе 18 — в Казани. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На всех площадках в дни праздника будут работать ветеринарно-санитарные эксперты. Для желающих сдать мясо социальным учреждениям, а это будет, они проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят документы», — заявил специалист.

Мотыгуллин отметил, что к площадкам для убоя скота предъявляются определенные требования. В частности, они должны быть с твердым покрытием, иметь устройство для подвешивания, обеспечиваться питьевой водой. Необходимо также установить контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для органических отходов.

«Организаторы должны обеспечить соответствующую утилизацию отходов. К убою допускаются только здоровые животные. После окончания мероприятия место убоя необходимо продезинфицировать. Установку контейнеров и вывоз биологических отходов осуществляет завод „Сария”, который находится в особой экономической зоне „Алабуга”. Татарстан — единственный регион в России, где имеется завод по утилизации биологических отходов», — подчеркнул он.

Ветеринарная служба также призвала не приобретать жертвенных животных на Курбан-байрам за пределами Татарстана.