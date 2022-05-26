В дни Курбан-байрама в Татарстане планируется забить до 17 тыс. жертвенных животных

В Татарстане в дни празднования Курбан-байрама планируется забить до 17 тыс. жертвенных животных. Об этом сообщил председатель центральной ревизионной комиссии Духовного управления мусульман РТ Рустам хазрат Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По нашим прогнозам, сформированным после общения с населением, ожидается увеличение курбана (численности жертвенных животных — прим. Т-и) до 17 тыс. голов мелкого рогатого скота. Что касается крупного рогатого скота, то 50–60 голов по республике, возможно, будет. После Курбан-байрама увидим, как получится. Но подъем виден. Народ устал за эти пандемийные годы и в месяц Рамазан очень активизировался. Многое поняли, ценностные ориентиры поменялись в лучшую сторону», — заявил Рустам хазрат Валиуллин.

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана Габдулхак Мотыгуллин добавил, что в прошлом году на официальных площадках республики было забито около 15 тыс. жертвенных животных, в том числе в Казани — 5710 голов. Из столицы Татарстана вывезли около 60 тонн биологических отходов.

«Подворно забивать закон не запрещает, особенно в дни празднования Курбан-байрама. Очень много жертвенных животных забивается, но понятно, что точное количество никто не скажет», — отметил он.

В этом году начало проведения Курбан-байрама приходится на 9 июля. Ключевая часть одного из главных мусульманских праздников — жертвоприношение. Принесенный в жертву домашний скот в первую очередь предназначен для раздачи милостыни, а также для угощения близких и друзей.