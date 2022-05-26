Ветслужба призвала татарстанцев не покупать животных на Курбан-байрам в других регионах

Ветеринарная служба призвала приобретать жертвенных животных на Курбан-байрам в Татарстане. С такой просьбой к жителям республики обратился заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы призываем жертвенных животных приобретать в Татарстане. Таким образом, защитим республику от заноса инфекционных заболеваний и ощутимо поддержим своих земляков, которые занимаются разведением овец», — сказал специалист.

Мотыгуллин отметил, что в последние годы при поддержке Минсельхозпрода в республике увеличивается поголовье овец. На данный момент в регионе имеется около 300 тыс. голов мелкого рогатого скота. «Мы считаем, что овец для внутренней потребности достаточное количество. В дни подготовки к празднованию Курбан-байрама необходимо исключить занос инфекции с мелким рогатым скотом», — заявил замначальника Главного управления ветеринарии.

По его словам, на территории России в настоящее время наблюдается непростая эпизоотическая ситуация по некоторым инфекционным болезням животных. Так, неблагополучным по ящуру мелкого рогатого скота (включая субъекты, где проводится вакцинация против этой болезни) является 31 регион. По бруцеллезу мелкого рогатого скота неблагополучны 32 региона. Кроме того, в 30 регионах зафиксирована оспа овец и коз. Ввоз животных из таких субъектов Федерации запрещен.

«Татарстан благополучен по этим заболеваниям, соответственно, вакцинация против данных болезней не проводится. Даже если регионы являются благополучными по этим заболеваниям, но проводят вакцинацию, ввоз животных также запрещен. Если вакцинированный скот завезут, то лабораторные исследования покажут заболевание. От этих болезней страдают не только животные, они опасны и для человека. А бруцеллез практически неизлечим», — подчеркнул спикер.

Мотыгуллин заметил, что завезенные овцы не всегда лучше местных животных. Более того, были случаи, когда перед Курбан-байрамом завозили нестандартных бракованных животных. «Они в большей части не подходят по религиозным требованиям. Например, животному нет и года, имеются телесные изъяны — оторвано ухо, сломан рог, упитанность ниже среднего. Как правило, они болеют», — добавил он.

Замначальника Главного управления ветеринарии уточнил, что причина, по которой реализуют такой скот, одна — при покупке жертвенных животных, согласно религиозным правилам, торговаться запрещено. «Этим и пользуются непорядочные перекупщики. Если в регионах таких бракованных овец они в те годы приобретали примерно по 3 тыс. рублей за голову, то здесь реализуют за 8–9 тыс. рублей», — заключил он.

В этом году проведение Курбан-байрама начнется 9 июля. Ключевая часть одного из главных мусульманских праздников — жертвоприношение.