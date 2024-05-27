Раис Татарстана Рустам Минниханов

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана, которое прошло с участием президентов двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поприветствовал лидеров двух государств и поблагодарил их за поддержку. «Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран, признательны за внимание и поддержку наших совместных проектов», — сказал он.

Раис РТ сообщил, что Татарстан активно взаимодействует с партнерами из Узбекистана, в первую очередь — в области экономики и инвестиций. В связи с этим он отметил, что за последние полгода Шавкат Мирзиёев дважды посещал Татарстан, и поблагодарил его за представительную делегацию Узбекистана на прошедшем недавно Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Упомянул Минниханов и визиты татарстанских делегаций в центральноазиатскую страну.

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«По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и составил 370 млн долларов», — напомнил Раис РТ.

При этом, по его словам, выстраиванию связей помогают в том числе работающее в Казани Генеральное консульство Узбекистана и действующее в Ташкенте с 1992 года представительство Татарстана. Вспомнил он и о прямом авиационном сообщении, которое связывает Казань с Ташкентом, Самаркандом и Ферганой.

Рустам Минниханов перечислил инициативы, которые реализуются сейчас в Узбекистане. За последние два года открылись химико-индустриальный технопарк «Чирчик» — совместный проект татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров, филиал Казанского федерального университета в Джизаке, технопарк «Джизак» и Центр симуляционной медицины филиала Казанского федерального университета.

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«Большая задача стоит у нас: по вашему поручению работаем по созданию промышленных площадок в Бухарской области и в Навоинской области», — подчеркнул Раис Татарстана.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что у Татарстана есть интерес к дальнейшему расширению сотрудничества с Узбекистаном по таким направлениям, как машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, вертолетостроение, нефтехимия, энергетика, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, новые технологии, создание технопарков и особых экономических зон.

В завершение своей речи Рустам Минниханов заверил, что Республика Татарстан готова и дальше активно участвовать в развитии российско-узбекистанского сотрудничества.