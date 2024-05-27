Минниханов: Узбекистан создает очень комфортные условия для инвесторов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Узбекистан создает очень комфортные условия для привлечения инвестиций. Об этом заявил журналистам Раис Татарстана Рустам Минниханов, входящий в состав российской делегации, которая сегодня находится в Ташкенте.

«Прежде всего хочу поприветствовать наших братьев. Почему говорю „братьев“? Татарстан — один из субъектов [России], который по духу, по культуре, по религии очень близок Узбекистану», — обратил внимание Раис РТ на внеэкономические связи российского региона и центральноазиатской страны.

Рустам Минниханов также оценил уровень взаимодействия Узбекистана и России в целом и значение для него действий лидеров двух стран. «<...> конечно же, слова благодарности нашим руководителям. Сегодня проходит государственный визит нашего Президента Владимира Владимировича Путина. И, конечно же, отношения наших государств очень-очень тесные», — сказал он.

«И здесь регионы тоже прикладывают огромные усилия. Сегодня мы находимся на этой прекрасной земле и [видим] очень много интересных проектов. Узбекистан очень сильно меняется и, конечно же, создает очень комфортные условия для привлечения инвестиций, для совместной работы», — подчеркнул Раис Татарстана.

«У нас выстроено много [совместных] интересных проектов. <...> могу назвать несколько. Это и „Чирчик“ проект (созданный по образцу „Химграда“ технопарк — прим. Т-и), и „Джизак“ проект (еще один технопарк — прим. Т-и), и образовательный проект в Джизаке (филиал Казанского федерального университета — прим. Т-и). Сейчас [появились] проекты в Бухаре, ряд других проектов, которые мы реализуем. Много студентов из Узбекистана у нас учится», — привел он конкретные примеры сотрудничества.

«Мы всегда с удовольствием работаем с партнерами из Узбекистана», — заключил Рустам Минниханов.

Видео: пресс-служба Раиса РТ