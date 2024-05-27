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Экономика 27 мая 2024 16:04

Татарстан подписал соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Узбекистана

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Татарстан подписал соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Узбекистана
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республика Татарстан подписала соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Узбекистана: Джизакской областью и Республикой Каракалпакстан. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Церемония подписания обоих документов прошла в Ташкенте, где сегодня находится российская делегация во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Подписи под соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Правительством Татарстана и хокимиятом Джизакской области поставили Раис РТ Рустам Минниханов и хоким соответствующего региона Эргаш Салиев.

«Такое же соглашение было подписано с руководством Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан (Председателем Верховного Совета Карапалкстана является Аманбай Орынбаев — прим. Т-и)», — добавила Лилия Галимова.

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