Татарстан подписал соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Узбекистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республика Татарстан подписала соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Узбекистана: Джизакской областью и Республикой Каракалпакстан. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Церемония подписания обоих документов прошла в Ташкенте, где сегодня находится российская делегация во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Подписи под соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Правительством Татарстана и хокимиятом Джизакской области поставили Раис РТ Рустам Минниханов и хоким соответствующего региона Эргаш Салиев.

«Такое же соглашение было подписано с руководством Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан (Председателем Верховного Совета Карапалкстана является Аманбай Орынбаев — прим. Т-и)», — добавила Лилия Галимова.