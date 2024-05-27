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Минниханов участвует в заседании Совета регионов Узбекистана и России
Раис РТ Рустам Минниханов участвует в заседании Совета регионов Республики Узбекистан и России. Мероприятие проходит при участии Президента РФ Владимира Путина и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, на заседании обсудят развитие сотрудничества между регионами двух стран.
Татарстан в числе регионов лидеров по реализации совместных проектов с Узбекистаном. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и составил 370 млн долларов. Также в Казани работает Генконсульство Узбекистана, а в Узбекистане с 1992-го действует председательство Татарстана. Помимо этого, открыты прямые перелеты между Казанью, Ташкентом, Самаркандом и Ферганой.
Еще за последние два года состоялось открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик» – совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров; филиала КФУ в Джизаке, технопарк «Джизак», Центр симуляционной медицины филиала Казанского федерального университета.
Сейчас на стадии строительства две промышленные площадки в Бухаре и Навои.
фото и видео: пресс-служба Раиса РТ
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