Рустам Минниханов встретился с главой Федерации триатлона РФ Ксенией Шойгу

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Встреча прошла на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Обсудили предстоящие в республике мероприятия, в частности 15-16 июня в Альметьевске состоится первенство России по триатлону», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

XXVII ПМЭФ стартовал накануне. Сегодня в течение дня руководитель республики провел большое количество встреч как с руководителями различных компаний и организаций, так и представителями других стран.