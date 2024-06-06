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Рустам Минниханов встретился с главой Федерации триатлона РФ Ксенией Шойгу
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Встреча прошла на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.
«Обсудили предстоящие в республике мероприятия, в частности 15-16 июня в Альметьевске состоится первенство России по триатлону», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
XXVII ПМЭФ стартовал накануне. Сегодня в течение дня руководитель республики провел большое количество встреч как с руководителями различных компаний и организаций, так и представителями других стран.
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