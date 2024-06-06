news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 6 июня 2024 18:37

Рустам Минниханов встретился с главой Федерации триатлона РФ Ксенией Шойгу

Скопировать ссылку
Рустам Минниханов встретился с главой Федерации триатлона РФ Ксенией Шойгу
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Встреча прошла на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Обсудили предстоящие в республике мероприятия, в частности 15-16 июня в Альметьевске состоится первенство России по триатлону», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

XXVII ПМЭФ стартовал накануне. Сегодня в течение дня руководитель республики провел большое количество встреч как с руководителями различных компаний и организаций, так и представителями других стран.

читайте также
Минниханов поддержал планы Росморречфлота создать хаб на воде
Минниханов: Важно создать в РТ единый контур для хранения данных с видеокамер
Минниханов и Ходжаев обсудили реализуемые РТ и Узбекистаном проекты
Минниханов и Ходжаев обсудили реализуемые РТ и Узбекистаном проекты
#Рустам Минниханов #ПМЭФ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2