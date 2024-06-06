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Минниханов: Важно создать в РТ единый контур для хранения данных с видеокамер
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором ООО «Нтех Лаб» Алексеем Паламарчуком. Компания — один из лидеров на международном рынке в сфере разработки решений на основе машинного зрения, входит в «Ростех», реализует свои решения в системах «Безопасный город» и «Безопасный регион».
«В республике „Нтех Лаб“ работает с 2018 года, сотрудничество построено в области обеспечения безопасности и видеоаналитики», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов напомнил, что Татарстан — один из лидеров в ИТ-сфере, в республике насчитывается около 3 тыс. компаний. Руководитель выразил заинтересованность во внедрении самых передовых и инновационных решений в этой сфере.
«Сегодня важно создать единый контур для хранения всех данных с видеокамер с соответствующей системой аналитики. Мы всегда заинтересованы во внедрении новых и самых последних решений», — сказал он.
На встрече представили передовые разработки ООО «Нтех Лаб» для интеграции в социальные и промышленные объекты, биометрические системы. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве между Минцифры РТ и компанией.
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