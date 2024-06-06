Минниханов: Важно создать в РТ единый контур для хранения данных с видеокамер

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором ООО «Нтех Лаб» Алексеем Паламарчуком. Компания — один из лидеров на международном рынке в сфере разработки решений на основе машинного зрения, входит в «Ростех», реализует свои решения в системах «Безопасный город» и «Безопасный регион».

«В республике „Нтех Лаб“ работает с 2018 года, сотрудничество построено в области обеспечения безопасности и видеоаналитики», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов напомнил, что Татарстан — один из лидеров в ИТ-сфере, в республике насчитывается около 3 тыс. компаний. Руководитель выразил заинтересованность во внедрении самых передовых и инновационных решений в этой сфере.

«Сегодня важно создать единый контур для хранения всех данных с видеокамер с соответствующей системой аналитики. Мы всегда заинтересованы во внедрении новых и самых последних решений», — сказал он.

На встрече представили передовые разработки ООО «Нтех Лаб» для интеграции в социальные и промышленные объекты, биометрические системы. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве между Минцифры РТ и компанией.