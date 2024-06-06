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Минниханов поддержал планы Росморречфлота создать хаб на воде
Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым рассказал о планах создать хаб на воде, чтобы произведенный товар можно было завести на порт и разгрузить по реке. Минниханов поддержал проект, отметив, что это видится интересным для РТ, и поручил профильному министру проработать этот вопрос с агентством, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
Участники встречи, прошедшей на полях ПМЭФ, обсудили развитие скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта в республике, а также необходимость разработки комплексной программы развития внутренних водных путей в стране, связывающих регионы.
По территории РТ протекают главные европейские реки нашей страны — Волга, Кама и Вятка. Общая протяженность внутренних водных путей в границах региона составляет 1 057 км. Функционируют 8 пассажирских причалов.
На встрече было отмечено, что для развития межрегиональных речных перевозок имеется ряд вопросов, требующих принятия решений на федеральном уровне, в том числе по таким направлениям, как обновление причальной инфраструктуры, поддержка перевозчиков и судостроителей субсидиями и налоговыми преференциями и пр.
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