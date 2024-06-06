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Минниханов и Ходжаев обсудили реализуемые РТ и Узбекистаном проекты
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Встреча прошла на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.
«Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются на территории Узбекистана. В частности проекты в Бухарской и Навоийской областях», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
XXVII ПМЭФ стартовал накануне. Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Как ожидается, общее количество зарубежных гостей превысит 17 тыс. человек из 136 государств. В мероприятиях примет участие и Президент Владимир Путин. Так, 7 июня он выступит на пленарном заседании.
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