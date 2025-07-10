Рустам Минниханов вновь признан медиалидером среди руководителей регионов ПФО

Раис Татарстана Рустам Минниханов вновь стал самым упоминаемым среди руководителей регионов Приволжского федерального округа по итогам июня 2025 года. Согласно данным «Медиалогии», он уверенно удержал первую позицию медиарейтинга с МедиаИндексом 157 474,2 и 26 098 упоминаниями в СМИ.

Основными событиями месяца с участием Минниханова стали крупные федеральные и межрегиональные инициативы. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и заключил соглашение с Социальным фондом России об открытии в Бугульме нового реабилитационного центра «Забота».

Также Минниханов активно участвовал в социально-культурной повестке, отвечал на вопросы участников «Движения первых» на межрегиональном форуме «Татарстан – Мордовия» в Казани, проинспектировал ход реконструкции исторического центра столицы республики и посетил федеральный Сабантуй в Якутске.

Второе место в медиарейтинге занял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (МедиаИндекс — 82 258,5), третье — глава Башкортостана Радий Хабиров (75 620,0).

МедиаИндекс, разработанный «Медиалогией», отражает не только частоту упоминаний в СМИ, но и качественные параметры информационного поля: влиятельность источников, характер упоминаний, роль персоны в публикациях и наличие прямых цитат.

Данные рассчитаны на 1 июля 2025 года и охватывают публикации за июнь 2025 года.