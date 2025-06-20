Новый центр для реабилитации ветеранов СВО «Забота» откроется в Татарстане

В Бугульме откроют новый реабилитационный центр «Забота». Соответствующее соглашение между Соцфондом России и Правительством РТ подписали в рамках ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе СФР по республике.

«Это будет первое учреждение подобного уровня, созданное за последние 20 лет. Подписи под документом поставили Председатель СФР Сергей Чирков и Раис РТ Рустам Минниханов», – рассказали в пресс-службе.

Реабилитационный центр «Забота» разместится на базе санатория-профилактория «Лилия», который ранее принадлежал ПАО «Татнефть», помещение передадут в собственность СФР. После оснащения необходимым оборудованием здесь будут оказывать комплексные услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранам СВО, а также работникам с профессиональными заболеваниями и тем, кто пострадал от несчастных случаев на производстве.

«Это не просто медучреждение, а место, где каждый пациент получит всестороннюю поддержку — от высокотехнологичной реабилитации и психологической помощи до индивидуальных вопросов, выходящих за рамки нашей компетенции. Особые слова благодарности хочу выразить лично Рустаму Минниханову и всему руководству республики за оказанное доверие к фонду. Мы планируем, что центр заработает уже в начале следующего года», — подчеркнул Чирков.

Как сообщил на форуме Минниханов, повышение качества жизни граждан – главный приоритет работы, проводимой в регионе. Татарстан последовательно реализует социальные инициативы, активно взаимодействует с федеральными структурами.

«Участники СВО из РТ восстанавливают здоровье в 12 реабилитационных центрах. Реабилитационные центры Социального фонда изначально создавались для людей с производственными травмами – рабочих, пострадавших на заводах, или тех, у кого развились профзаболевания из-за условий труда. С января 2025 года они работают и для демобилизованных участников СВО, получивших травмы. Центры реабилитации СФР расположены по всей стране – в Анапе, Омске, Волгограде, Владимирской, Саратовской, Кировской и Томской областях. Учреждения работают по разным профилям», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Как отметил на форуме председатель Соцфонда России, на сегодняшний день уже приняты заявки более чем от 12,5 тыс. демобилизованных военнослужащих, 7,2 тыс. прошли или проходят оздоровительные мероприятия. Планируемый охват проекта в этом году — 17 тыс. ветеранов СВО.