Милорад Додик на встрече с Миннихановым: «Ваш регион - один из самых развитых»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе диалога стороны обсудили реализацию Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Протокола о сотрудничестве между регионами, подписанного на ПМЭФ-2024.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы проводим последовательную работу по исполнению Плана, насколько это возможно в текущих непростых условиях. Сформирован список участников рабочей группы по развитию сотрудничества с Республикой Сербской с участием заинтересованных татарстанских министерств и ведомств. Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан прорабатывается визит татарстанской делегации в Вашу республику», — отметил Рустам Минниханов.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам наращивания двустороннего товарооборота, который, как было отмечено, пока остается на низком уровне. В числе перспективных направлений были обозначены нефтехимия, машиностроение, вертолетостроение, а также сферы сельского хозяйства и продовольствия.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Сербской выразил готовность к укреплению взаимодействия с Татарстаном:

«Я благодарен вам за внимание, которые вы оказываете нашей делегации. Я знаю, что ваш регион один из самых развитых, и мы готовы к любым формам сотрудничества», — подчеркнул Милорад Додик.