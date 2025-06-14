Олень для батыра и чак-чак с кумысом: как отметили Федеральный сабантуй в Якутске

Сегодня в столице Республики Саха (Якутия) прошел XXV Федеральный сабантуй. Праздник собрал свыше 50 тысяч гостей из разных уголков нашей страны. О том, как сливались народные обычаи и традиции татар и якутов, – в репортаже «Татар-информа» из Якутска.





Праздник собрал татар из 29 регионов России

Масштабное празднование XXV Федерального сабантуя развернулось на Комсомольской площади в столице Республики Саха Якутске. И нужно отметить, что площадка была выбрана крайне удачно благодаря соседству с парком и стадионом.

Так, праздничный концерт, подворья и мастер-классы с ярмаркой народных промыслов расположились на центральной площади. На стадионе в это время проходили соревнования по корэшу и мас-рестлингу, а в парке можно было поучаствовать в татарских народных забавах, потанцевать под татарскую музыку, а также посетить фудкорт и покататься на аттракционах.

Всего праздник собрал представителей татарских общественных организаций из 29 регионов России, а суммарное число посетителей за день превысило 50 тысяч человек.

Обряд очищения, лечебные мелодии и повязывание саламы

Официальное празднование началось с прибытия на майдан Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Республики Саха Айсена Николаева. При входе на площадку их приветствовали по традициям сразу трех народов: русским караваем, татарским чак-чаком и якутским кумысом.

Далее для руководителей регионов провели якутский обряд Алгыз. Его суть заключается в благословении с просьбой о счастье, благополучии, здоровье и удаче. Как рассказал «Татар-информу» один из исполнителей обряда, им не только встречают, но и провожают дорогих гостей.

После обряда Минниханов и Николаев посетили старинное якутское летнее жилище в форме конуса «урага». Оно имеет важное значение в традиционной культуре якутов, служа в том числе символом связи с природой. Здесь же сыграли мелодии на древних якутских музыкальных инструментах, звучание которых считается лечебным.

Еще одной якутской традицией стало повязывание ритуальной якутской гирлянды «салама» на священное дерево. По поверьям, повязывая ее, нужно загадать желание, и если это делается с добрыми помыслами, то желание обязательно сбудется.

Совершив положенные обряды, делегация отправилась осматривать подворья, организованные районами Якутии, и ярмарку народного промысла, где все желающие могли приобрести национальные украшения, одежду, обувь и изделия кузнецов Республики Саха.

Отдельную обширную площадку рядом с центральной сценой выделили и подворью Татарстана. У широких ворот на входе гостей встречал нижнекамский ансамбль песни и танца «Нардуган».

Само подворье было разделено на несколько зон, где мастерицы проводили мастер-классы по народным ремеслам. Гости праздника могли научиться здесь плетению корзин, резьбе по дереву, приготовлению чак-чака и лапши, вышивке, вязанию и изготовлению перьев для смазывания посуды маслом. Тут же можно было выпить чая с чак-чаком и отведать деревенских блинов и творога.

«Нам посчастливилось оказаться на этой прекрасной земле»

Ровно в полдень по якутскому времени началась официальная часть праздника. Артисты показали зрителям театрализованное представление и концерт «Созвездие талантов на земле Олонхо». Концерт состоял из двух отделений: в одном показали обычаи и традиции татарского народа, а во втором – якутского. Финалом же его стала совместная хореографическая постановка с участием коллективов двух регионов.

«Есть такой красивый праздник – Сабантуй, который мы проводим после завершения весенних полевых работ уже, наверное, тысячу лет. И в этот раз нам посчастливилось оказаться с ним на этой прекрасной земле», – сказал Рустам Минниханов, приветствуя гостей праздника после театрализованного пролога.

Раис Татарстана подчеркнул, что татары и якуты – это братские тюркские народы. По его словам, если обратиться к истории и пообщаться, становится понятно, что у них очень много общего.

Рустам Минниханов: «Наши регионы – это опорные регионы страны. С такими республиками и с таким народом мы победим всех» Фото с сайта Раиса РТ

«Наши регионы – это опорные регионы страны. И как бы ни было, с такими республиками и с таким народом мы победим всех», – заявил Минниханов.

В заключение он пожелал всем гостям праздника насладиться культурой татарского народа.

«В 2022 году, когда на 100-летие нашей республики к нам приехал наш дорогой друг Рустам Нургалиевич, я сказал ему, что нашим татарам хотелось бы, чтобы Федеральный сабантуй прошел на нашей земле, и он поддержал эту идею. И для нас большая честь и ответственность, что юбилейный XXV Сабантуй проходит в нашей республике», – сказал, в свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев.

Он подчеркнул также, что между татарами и якутами существует многовековая связь культур, языка и традиций. «И эта связь должна быть особенно сильна сегодня», – заключил Николаев.

Под занавес официальной церемонии открытия был объявлен регион, который примет Федеральный сабантуй в 2026 году. Им стала Омская область, представители которой получили переходящий символ этого праздника – крылатого коня Тулпара.

Абсолютный батыр – татарстанец Радик Салахов

Сразу после открытия начался праздничный концерт с участием творческих коллективов Татарстана и Якутии, а в парке стартовали традиционные забавы: бой мешками и бег в мешках, перетягивание каната, разбивание горшка и другие.

При этом Сабантуй в Якутске не ограничился татарскими играми и обычаями. Так, на площадке можно было увидеть якутского шамана, который проводил обряд очищения для всех желающих. А сама территория праздника была обильно украшена в национальном якутском стиле.

На стадионе же в это время проходили соревнования по корэшу и национальному якутскому виду спорта – мас-рестлингу (перетягивание палки).

В этом году абсолютным батыром Сабантуя стал уроженец Заинского района Татарстана, пятикратный чемпион мира Радик Салахов.

«Сейчас эмоции, конечно, зашкаливают. Думаю, осознание победы придет только через пару дней», – поделился борец своими ощущениями с «Татар-информом».

Он добавил, что впервые в Якутии, поэтому победа для него стала вдвойне волнительной. Отметим, что призом в этом году стал не традиционный баран, а северный олень. Победитель также получил новый автомобиль Lada Granta. «Обычно всегда барашка дарили, а тут олень. Очень необычно, но приятно», – добавил спортсмен.

Празднование XXV Федерального сабантуя началось в Якутии 11 июня. В его рамках состоялись Дни татарского кино, круглый стол «Развитие национальных СМИ. Обмен опытом», концерт мастеров искусств Татарстана, в Саха академическом театре имени П. А. Ойунского показали постановку Буинского государственного драматического театра. Нижнекамским районом была организована площадка «Татарское подворье».

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»

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