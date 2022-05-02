Рустам Минниханов стал участником праздничного намаза в честь Ураза-байрама

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении, посвященном Ураза-байраму. Торжественная проповедь и намаз были проведены в мечети им. Ахмадзаки муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Мечеть расположена в казанском поселке Залесный, ее молельные залы рассчитаны на 500 верующих.

Ранее Президент Татарстана опубликовал видео, посвященное Ураза-байраму. В нем на татарском и русском языках объясняются история и традиции этого светлого семейного праздника, знаменующего окончание священного месяца Рамазан.

Также всех мусульман страны с праздником поздравил Президент России Владимир Путин.

С текстом проповеди Камиля хазрата Самигуллина можно ознакомиться в материале «Татар-информа».