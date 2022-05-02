Муфтий Татарстана: Татарам суждено распространять вокруг себя нашу религию

В мечети «Ахматзаки» в казанском поселке Залесный прошел праздничный намаз Ураза-байрама. Мусульмане под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина совершили первый намаз в новой мечети. В нем также принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Намазу предшествовал вагаз (проповедь) муфтия, в котором он отметил, что татарам как крупной мусульманской общине, проживающей в центре России, судьбой предопределено быть распространителями ислама в другие регионы.

«Наши предки-булгары тоже выбрали свой путь, и 1100 лет назад в государстве Волжская Булгария официально приняла ислам. Руководство Татарстана уделяет большое внимание достойному проведению этой исторической даты. Россия — большая часть исламского мира. Ислам по всей стране в свое время распространяли татары. Поэтому, возможно, в этом и есть судьба, предписанная нашему народу, — живя в центре России, вокруг себя распространять ислам», — сказал муфтий.

Татары достигли счастья быть в истинной вере и стать уммой Всевышнего, отметил Камиль хазрат.

«Кто-то может сказать: "Если татары любимая Всевышним умма, почему же у нашего народа такая тяжелая судьба". Да, судьба татар очень сложная и поучительная. Но татары, в отличие от многих народов и государств, не исчезли. Мы сегодня живем в одной из самых богатых и развитых республик на территории России. На наших землях пышно растет хлеб, а под землей у нас нефть. Не это ли благодать, дарованная нам Всевышним?» — заметил он.

Благодаря руководству Татарстана республика сегодня является самым комфортным для проживания мусульман регионом.

«У нас прекрасно работают мечети и медресе, звучит азан, распространяются ценности Корана, развиваются халяльный образ жизни, исламское образование и наука. Нет никаких препятствий для того, чтобы обрести веру и жить по предписаниям нашей религии. Мы можем просить у Создателя благополучия, достатка и мира. Но просим ли мы?» — добавил муфтий Татарстана.

Самигуллин призвал татар быть благодарными судьбе за возможность быть в истинной вере.

«В истории человечества очень много примеров, когда народы сходили с верного пути и из-за собственной порочности погубили себя. За непризнание истинной религии Всевышний убрал их с лица земли. Живем ли мы сегодня по сунне, или, являясь рабами своих страстей, поклоняемся богатству? Не дошли ли татары до состояния уничтожения себя, радуясь жизни по канонам шайтана?» — задался вопросом муфтий.

Камиль хазрат Самигуллин призвал не возлагать вину в несчастьях на государство и власть, а меняться самим, встать на правильный путь, просить у Всевышнего прощения своих грехов и жить по предписаниям религии.