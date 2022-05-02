Рустам Минниханов опубликовал видео к Ураза-байраму

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с Ураза-байрамом. Руководитель РТ опубликовал видео, посвященное празднику, в своем Telegram-канале.

«Ураза бәйрәме мөбарәк булсын. Һәркемгә бәхет, тынычлык, сәламәтлек, иминлек телим!» – говорится в подписи к ролику, что в переводе звучит как «С праздником Ураза-байрам. Желаю всем счастья, мира, здоровья, благополучия!»

Познавательный ролик рассказывает о традициях и смысле Ураза-байрама, а также показывает, что это семейный праздник, которого ждут как взрослые, так и дети.

Сегодня мусульмане отмечают один из двух самых главных праздников в исламе – Ураза-байрам. Этот день знаменует окончание священного месяца Рамазан. Ранее Рустам Минниханов подчеркнул, что это долгожданное событие для мусульман, праздник добрых дел и милосердия.

Также с праздником поздравил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Ураза-байрам – это значимое событие для каждого мусульманина. Опираясь на непреходящие духовные ценности, они вносят значительный вклад в сохранение межнационального мира и согласия в стране, сохраняя ее культурное многообразие и отстаивая приоритетные интересы.