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Религия
2 мая 2022  09:44

Владимир Путин: Ураза-байрам символизирует приверженность к благочестию и милосердию

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Ураза-байрам — это древний праздник, значимый для каждого мусульманина. Он обращает верующих к истокам ислама, символизирует приверженность к милосердию, благочестию и гуманистическим идеалам. Об этом говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина, адресованном к мусульманам страны.

«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — отмечается в поздравительном адресе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

#Владимир Путин #ураза-байрам
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