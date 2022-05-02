Владимир Путин: Ураза-байрам символизирует приверженность к благочестию и милосердию

Ураза-байрам — это древний праздник, значимый для каждого мусульманина. Он обращает верующих к истокам ислама, символизирует приверженность к милосердию, благочестию и гуманистическим идеалам. Об этом говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина, адресованном к мусульманам страны.

«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — отмечается в поздравительном адресе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.