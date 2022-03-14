Рустам Минниханов призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности

В Татарстане необходимо усилить меры по обеспечению информационной безопасности. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на внеплановом заседании Совета безопасности РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ключевым моментом заседания стало обсуждение мер по обеспечению информационной безопасности органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций республики.

«В целях дестабилизации общественно-политической ситуации распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов. На фоне последних событий в Татарстане отмечается существенный рост информационного давления на население», — поделился своим видением ситуации Рустам Минниханов.

По мнению Президента РТ, «враждебные силы продолжают наращивать усилия по информационно-психологическому воздействию на индивидуальное, групповое и общественное сознание». Соответственно, убежден он, ситуация в сфере безопасности используемых информационных технологий и телекоммуникационных ресурсов требует принятия своевременных и конкретных мер.

«Наша задача в текущей ситуации — принять и незамедлительно реализовать исчерпывающий комплекс организационных и правовых мер для обеспечения устойчивости системы безопасного функционирования социальной и экономической сфер региона», — добавил Минниханов.

С докладами выступили глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, начальник Управления ФСБ РФ по РТ Игорь Хвостиков и генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

В частности, Айрат Хайруллин сообщил, что информационные ресурсы республики стали часто подвергаться DDos-атакам. Он пояснил, что ведомство усилило работу над выявлением DDoS-атак на базы данных республиканских информационных систем. На данный момент в республике предприняты все меры безопасности, чтобы предупредить сбои в работе сайтов.

В заседании приняли участие члены Совета безопасности РТ, руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций Татарстана, а также главы муниципалитетов — в режиме видеоконференцсвязи. На заседании также присутствовали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.