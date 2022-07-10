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Общество
10 июля 2022  11:36
Галина Гилязидинова

Рустам Минниханов посетил чувашский праздник «Уяв»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил праздник чувашской культуры «Уяв» в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района республики. Высокого гостя угостили традиционной дождевой кашей, караваем и чувашским квасом.

Затем Президент РТ осмотрел национальные подворья, посвященные различным обычаям и традициям чувашского народа.  Он также посмотрел, как проходят мастер-классы по народным промыслам: резьбе по дереву, гончарному делу, чувашской вышивке и изготовлению национальных головных уборов. 

Сопровождал Рустама Минниханова глава Чувашской Республики Олег Николаев. Также в празднике приняли участие председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Уяв» — это чувашский народный праздник, связанный с окончанием посевных работ. В этом году участие в нем должны принять около 100 народных исполнителей и этнографических ансамблей из Татарстана и других регионов России. Особое внимание в ходе праздника предполагается уделить творчеству чувашского поэта Петра Хузангая — уроженца села Сиктерме, впоследствии получившего название Сиктерме-Хузангаево.

#Рустам Минниханов #праздник уяв
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