В Татарстане пройдут публичные слушания по переименованию села Сиктерме-Хузангаево

В Татарстане пройдут публичные слушания по поводу переименования села Сиктерме-Хузангаево в Алькеевском районе республики. Такое решение было принято на заседании Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Комитет образует рабочую группу для организации и проведения публичных слушаний по выявлению мнения населения. То есть еще раз должна быть подтверждена легитимность вопросов, соответствие законодательству этой рабочей группой. Публичные слушания состоятся 24 июня в селе Сиктерме-Хузангаево», — заявил председатель комитета Альберт Хабибуллин.

Заместитель главы Алькеевского района Рашит Билалов рассказал, что Совет Старохурадинского сельского поселения вышел с инициативой о переименовании села Сиктерме-Хузангаево в Сиктерме.

«По этому вопросу было проведено собрание жителей данного населенного пункта. Явка составила 51,5%. По итогам голосования за переименование села проголосовали все жители, участвующие в собрании. Депутаты сельского поселения и райсовета также поддержали инициативу», — отметил он.

По словам Билалова, название села ранее неоднократно менялось. «Учитывая пожелания жителей и принимая во внимание их заинтересованность в возвращении наименования, широко известного в прошлом, просим депутатов поддержать инициативу жителей этого населенного пункта», — подчеркнул он.

Во время обсуждения парламентарии попросили проинформировать население о возможных тратах из-за переименования села.

«На переименования бюджетные средства не будут израсходованы, средства готов выделить спонсор», — уточнил заместитель главы Алькеевского района.

Входящее сейчас в состав Старохурадинского сельского поселения село Сиктерме-Хузангаево было основано в первой половине XVIII века. Упоминалась также как Среднее Иштубаево, Сихтарма, Сиктерьма. Нынешнее название населенный пункт носит с 2004 года. Оно связано с именем чувашского поэта Петра Хузангая, родившегося здесь в 1907 году.