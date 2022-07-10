«Гимн природе, Богу-творцу и предкам»: Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Уяв

Бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение традиции Уява раскрывают огромный мир самобытной чувашской культуры, уходящей своими корнями глубоко в прошлое. Это идущий от самого сердца народный гимн природе, Богу-творцу и почитаемым предкам, созидательному труду земледельцев и животноводов. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении жителям республики по случаю национального праздника чувашской культуры.

«Уяв наполняет души людей светлым и радостным настроением, верой и надеждой на лучшее будущее, даёт неповторимое ощущение духовного единения и полноты бытия. Дружелюбные, трудолюбивые, бережно относящиеся к своему языку, традициям и обычаям чуваши занимают достойное место в единой татарстанской семье, внося существенный вклад в развитие родной республики, украшая и обогащая нашу многонациональную культуру. Обрядово-праздничные особенности, уникальное песенное творчество чувашей, в котором отражается искренняя любовь к своей земле, верность и преданность Отчизне, подлинное уважение к другим народам, служат предметом нашей общей гордости и особого внимания органов государственной, муниципальной власти и широкой общественности.

Особое звучание празднования Уява, наравне с татарским Сабантуем, русским Каравоном и другими народными торжествами, приобретает в Год культурного наследия народов России, целями проведения которого являются сохранение этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны.

Как точно подметил наш земляк – выдающийся чувашский поэт Хузангай: “Чувашский ласковый язык, сказанья наши золотые, народной мудрости родник – всё это сберегла Россия”!

В наше непростое время особенно важно хранить и приумножать совместно накопленное на протяжении многих веков величайшее богатство – почтительное отношение к родному языку, семейным ценностям, верность идеалам добра и гуманизма, принципы мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий.

Признателен всем, кто вносит свой вклад в развитие в Татарстане чувашской культуры и, в первую очередь, Чувашской национально-культурной автономии республики. Залогом поступательного движения в этом направлении для нас служат тесные взаимовыгодные связи наших братских республик – Татарстана и Чувашии.

Отрадно, что круг участников и гостей Уява ширится с каждым годом, а сам праздник уже давно обрёл общероссийское звучание. Пусть же и впредь задорная чувашская песня льётся над нашими просторами!», - отметил в своем поздравлении Рустам Минниханов.