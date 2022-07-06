Чувашский квас, уха и поэзия: в Татарстане отпразднуют Уяв на родине Петра Хузангая

10 июля в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района пройдет Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». В этом году событие направлено на освещение не только на этнического фольклора и традиций, но и чувашской литературы и поэзии.

Для гостей праздника подготовлено театрализованное представление с обрядами, хороводами, народными играми и забавами. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, творческих состязаниях частушечников и гармонистов, познакомиться с национальной кухней — продегустировать чувашский квас от лучших мастеров приготовления национального напитка и чувашскую уху в «Доме рыбака», а также поучаствовать в церемонии новоселья в усадьбе «Чавашсурче».

На чувашском подворье будет представлен быт чувашской семьи, старинные и современные обряды. На территории праздника также традиционно будет представлена чувашская культура: народные промыслы, ремесла, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Село Сиктерме-Хузангаево является родиной известного чувашского поэта Петра Хузангая, со дня рождения которого в 2022-м исполняется 115 лет. В этом году акцент праздника сделан на имя и творчество поэта, культурные особенности территории, отражающие самобытность чувашской национальной культуры.

Таким образом, Уяв в этом году воссоздаст целостную картину чувашского мира через призму поэзии Хузангая. В программу праздника включена экскурсия по музею поэта и историческому парку тюркских народов России, реконструкция чувашского свадебного обряда, обряда рождения ребенка и его имянаречения.

Гости и участники праздника посетят этноплощадку «Чувашский национальный костюм — вчера, сегодня, завтра», мастер-классы по изготовлению чувашского головного убора, национальному танцу, приготовлению национальных блюд.

По традиции все смогут продегустировать обрядовую кашу, принять участие в конкурсе «Спой и станцуй по-чувашски», в конкурсе на лучшее чтение стихов Петра Хузангая на чувашском, русском и татарском языках.

В мероприятии запланировано участие Президента РТ Рустама Минниханова, председателя Центрального комитета Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадия Зюганова, главы Чувашской Республики Олега Николаева и других почетных гостей.