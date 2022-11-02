Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи подросткам энергетиков и зажигалок

В Татарстане запретили продажу подросткам энергетиков и зажигалок. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров» сегодня подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Не допускается розничная продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Запрещается вовлечение несовершеннолетних в потребление безалкогольных тонизирующих напитков путем покупки для них либо передачи им таких напитков, предложения или требования их употребить», – говорится в тексте документа.

По закону запрещается также розничная продажа несовершеннолетним товаров для личных бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ. Более того запрещено вовлекать подростков в потребление газа путем вдыхания, а также требовать его употребить.

В документе уточняется, что в перечень таких товаров входят зажигалки, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом и содержащие его баллоны. Последние используются для работы бытовых приборов, заправки зажигалок. Понятие безалкогольных тонизирующих напитков не конкретизируется, но имеется ссылка на соответствующий ГОСТ.

Для нарушителей указанных требований предусмотрен административный штраф. В частности, граждане заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлица – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Власти муниципалитетов должны определить должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Закон вступит в силу через десять дней.

Ранее законопроект приняли депутаты на 36-м заседании Государственного Совета Татарстана. При его обсуждении зампредседателя парламентского Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров пояснял, что тонизирующие, в том числе энергетические напитки, опасны для здоровья человека тем, что концентрация кофеина, сахара, витаминов, аминокислот и веществ растительного происхождения в них выше, чем в обычных продуктах или в растениях. Все это может привести к необратимым изменениям в центральной нервной системе, сердечно-сосудистым заболеваниям, формированию зависимости.

Что касается зажигалок и баллонов, то запрет на их продажу связан с распространением среди подростков сниффинга, когда токсическое опьянение достигается путем вдыхания паров и газов, что может вызвать аритмию и остановку сердца.