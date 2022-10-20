В Татарстане запретили продажу несовершеннолетним энергетиков и зажигалок

В Татарстане запретили продажу несовершеннолетним энергетических напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, – зажигалок и баллонов. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на 36-м заседании Госсовета республики.

Проект закона был принят в первом чтении 23 сентября. Поправки к нему принимались до 7 октября. Как рассказала председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова, все предложения, поступившие при обсуждении документа, проанализированы и в результате ко второму чтению подготовлены две поправки.

«Первой поправкой уточняется понятие безалкогольных тонизирующих напитков. Предлагается исключить конкретизацию определения, сохранив ссылку на соответствующий ГОСТ. Второй поправкой уточняется понятие “товары для личных и бытовых нужд граждан, содержащие сжиженный углеводородный газ”, где исключается указание на объем газовых баллонов и на туристические плиты», – отметила депутат.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров» единогласно принят парламентариями во втором и третьем чтениях.