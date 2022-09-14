Волынец: 63% опрошенных россиян поддержали запрет на продажу энергетиков подросткам

По данным соцопроса, проведенного Минздравом России, 63% респондентов поддержали установление запрета на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«В опросе приняли участие 2 тыс. человек. НИИ детского питания также поддержал нашу инициативу. В настоящее время федеральным законом не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним», – сказала детский омбудсмен.

Энергетические напитки опасны для здоровья человека тем, что концентрация кофеина, сахара, витаминов, аминокислот и веществ растительного происхождения в них выше, чем в обычных продуктах или в растениях. Все это может привести к необратимым изменениям в центральной нервной системе ребенка, пояснила Волынец.

Среди подростков в настоящее время распространено и такое явление, как сниффинг. То есть состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов. Они входят в состав некоторых товаров хозяйственно-бытового назначения. Например, используются в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, добавил начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

Он заметил, что портативные газовые зажигалки и баллоны для их заправки находятся в свободном обороте и по достаточно низкой цене. «Любой несовершеннолетний, узнавший о таком способе испытать токсическое опьянение и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца», – подчеркнул докладчик.

По его словам, в республике правоохранительными органами и медицинскими организациями ежегодно фиксируются факты потребления подростками газа, в том числе с летальным исходом.

Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике рассмотрел и одобрил законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Ранее проект закона также поддержали депутаты Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, о чем сообщал «Татар-информ».