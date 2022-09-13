Продажа тоников и зажигалок несовершеннолетним в Татарстане может быть запрещена

В Татарстане намерены ограничить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Одной из целей государственной политики является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие», – сказал заместитель председателя комитета Александр Чубаров.

Он заметил, что тонизирующие, в том числе энергетические напитки, включены в Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей. Эти напитки опасны для здоровья человека тем, что концентрация кофеина, сахара, витаминов, аминокислот и веществ растительного происхождения в них выше, чем в обычных продуктах или в растениях.

Депутат добавил, что опасность представляют также портативные газовые зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ для их заправки. «Они находятся в свободном обороте и по сравнительно низкой цене, поэтому любой несовершеннолетний, узнавший о таком способе испытать токсическое опьянение и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Эти вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу», – подчеркнул он.

В Татарстане правоохранительными органами и медицинскими организациями ежегодно фиксируются факты потребления подростками газа, в том числе с летальным исходом. Так, например, в Набережных Челнах в прошлом году зафиксировано четыре случая отравления газом подростков. В январе 2022 года девушка 2009 года рождения скончалась в результате острого отравления бутаном.

Законопроектом предлагается ввести ограничение розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, а также установить административную ответственность за нарушение этого запрета и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

Кроме того, предлагается запретить розничную продажу несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженного углеводородного газа путем вдыхания.

Комитет рекомендовал Госсовету Татарстана рассмотреть законопроект сразу в первом и третьем чтениях.