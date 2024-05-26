Рустам Минниханов осмотрел город мастеров на русском празднике «Каравон»

Выставку мастеров декоративно-прикладного искусства и работы занимающихся народно-художественными промыслами осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на русском народном празднике «Каравон-2024», который проходит в селе Никольское Лаишевского района РТ.

Для гостей праздника организовали народные игры, мастер-классы по художественным промыслам, театрализованные представления, выступления сольных исполнителей и ансамблей. Кроме того, все желающие могли угоститься блюдами традиционной кухни из русской печи и полюбоваться на творения мастеров и ремесленников, а также на брендированные изделия праздника «Каравон».

Среди мастер-классов, на которые приглашали всех гостей, были занятия по прядению, ткачеству (там мастерицы показали процесс создания льняного и шерстяного холста — от очеса в кудели до готового домотканого полотна) и кузнечному делу (там кузнец показал многие ныне малоизвестные предметы бытовой ковки).

Гости также могли познакомиться с основами плотницкого и гончарного дела, с искусством создания лоскутных и лыковых кукол, а также узнать про лубок — особый вид народного рисунка.

Помимо прочего, в «Каравоне» принимают участие народные исполнители и этнографические ансамбли из районов Татарстана и других регионов России.