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Минниханов осмотрел авиационный учебный центр «Академия 033»
В ходе рабочей поездки в Лаишевский район Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов посетил аэродром в селе Караишево и ознакомился с деятельностью авиационного учебного центра «Академия 033». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Центр по подготовке авиационных специалистов для коммерческой, деловой и частной авиации был основан в апреле 2023 года. В основном он сосредоточен на повышении квалификации представителей инженерно-технического состава. Двухэтажное здание оснащено необходимыми для обучения техническими средствами, имеется ангар для установки тренажеров и гостиничный комплекс.
Рустам Минниханов ознакомился с тренажерным комплексом для членов летных экипажей, который включает тренажеры Ту-214 и МС-21. Раис РТ и сопровождающие его лица осмотрели учебные классы, лаборатории, зал для тренировок с дронами. Также они осмотрели экспозицию музея под открытым небом, где выставлены образцы военной авиатехники.
Минниханову рассказали о работе ресурсного центра подготовки кадров — Лаишевского технико-экономического техникума, с которым взаимодействует «Академия 033». Внимание гостя обратили и на то, что авиационный учебный центр сотрудничает с КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева и Казанским авиационно-техническим колледжем имени П. В. Дементьева.
Сейчас обучение в «Академии 033» проводится по 39 программам подготовки авиационного персонала. Чуть более чем за год учебный центр подготовил 170 специалистов ведущих отечественных авиапредприятий.
В рабочей поездке по Лаишевскому району Рустама Минниханова сопровождают Премьер-министр РТ Алексей Песошин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, глава муниципалитета Ильдус Зарипов, управляющий директор АО «Туполев» и первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Константин Тимофеев, а также другие лица.
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