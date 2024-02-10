Рустам Минниханов: Нет сомнений, что мы достойно проведем «Игры будущего»

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«Игры будущего» в Казани должны пройти на высоком уровне. Об этом заявил журналистам Раис Татарстана Рустам Минниханов в выставочном центре «Казань Экспо».

«Нет сомнений, что мы достойно встретим наших гостей и достойно проведем „Игры будущего“. У меня полная уверенность, что это будет на самом высоком уровне», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан имеет большой опыт проведения международных и российских мероприятий. Кроме того, создана инфраструктура для их проведения.

«То, что для этих уникальных международных игр, которые впервые пройдут в России, выбрана Казань, — это доверие руководства страны и большая ответственность для нас», — отметил он.

Раис РТ добавил, что сегодня вместе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко посетил все объекты, которые будут задействованы в мероприятиях «Игр будущего».

«Принять 2 тыс. спортсменов, представительства более 100 стран — это огромная ответственность. В гостиницах, аэропортах — везде есть ответственные. Сегодня мы это оценили. Готовность есть, но некоторые штрихи мы подсказали. 19 февраля будем полностью готовы», — заключил он.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игры будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе).

Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Напомним, что сегодня руководитель Татарстана и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетили ИТ-парк им.Башира Рамеева, Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли, Академию тенниса и Центр аккредитации в «Казань Экспо».