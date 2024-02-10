Минниханов и Чернышенко оценили готовность казанской Академии тенниса к «Играм будущего»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко осмотрели здание Академии тенниса в Казани. Главной целью визита стала оценка готовности объекта к предстоящим «Играм будущего», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Гостям рассказали о «дорожной карте» здания и его характеристиках. Академия тенниса уже не раз проводила спортивные соревнования разных уровней. А в 2023 году уже принимала тестовые мероприятия будущего мультиспортивного турнира — «Фиджитал лайв».

Во время самих «Игр будущего», которые пройдут с 20 февраля по 3 марта, здесь развернутся соревнования по нескольким фиджитал-дисциплинам: тактический бой Standoff 2 + лазертаг, Warface + лазертаг и CS2 + лазертаг.

В осмотре объекта принимали участие замглавы Минспорта России Азат Кадыров, глава спортивного ведомства Татарстана Владимир Леонов и другие официальные лица.

Фото: пресс-служба Раиса РТ