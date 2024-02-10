Минниханову и Чернышенко рассказали, как Казань будет готовить кадры для туротрасли

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетили Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли. Гостям рассказали, как будет организована подготовка специалистов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Центр был открыт в прошлом году. Он расположен на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и нацелен на реализацию федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его площадь составляет 1,5 тыс. кв. метров. «Задействовано пять учебных аудиторий, есть вот это учебное здание, и еще одно точно такое же расположено рядом. Кроме того, есть оборудованная современная цифровая студия», — рассказал председатель Госкомитета Татарстану по туризму Сергей Иванов.

По его словам, в 2024 году в центре пройдут обучение 168 человек из 21 региона. Еще несколько субъектов находятся в «листе ожидания».

«Очень хорошо, что вы приглашаете для обучения из других регионов», — отметил на это вице-премьер России.

Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов приняли участие в интерактивной церемонии запуска центра, а затем в совещании, посвященном созданию туристической территории «Казань марина».

Вице-премьер оценил уникальность и значимость проекта для развития водного туризма, в том числе яхтинга.

Он напомнил, что финансирование проекта составит 15,5 млрд рублей, из которых 5,5 пойдут на строительство инженерной инфраструктуры. «В реализации проекта планируется использовать меры поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — уточнил зампред Правительства.

Итогом совещания стало подписание соглашений о намерениях между Корпорацией Туризм.РФ и двумя инвесторами — ООО «Яхт-клуб «Лаишево» и ООО «Управляющая компания „Камская ривьера“».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.