Чернышенко: В Казани технологический суверенитет точно будет обеспечен

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии открытия юбилейного, V Детского фестиваля робототехники «РобоСабантуй-2024». Мероприятие прошло в ИТ-парке им.Башира Рамеева, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Перед началом события гости осмотрели ИТ-парк и оценили его готовность к первому мультиспортивному турниру «Игры будущего», который пройдет с 21 февраля по 3 марта.

Чернышенко отметил, что эта площадка превратилось в место, где дети под руководством опытных наставников могут сделать свои первые шаги в робототехнике. Это соответствует задаче о достижении технологического суверенитета России, поставленной Президентом Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Отрадно, что именно здесь, в Казани в столице первых „Игр Будущего“, этот суверенитет точно будет обеспечен. „РобоСабантуй“ в 2024 году органично сочетает в себе две главные темы — Год семьи в России и Год научно-технологического развития в Татарстане. Навыки, полученные детьми, учат их мыслить нестандартно и креативно, и помогут в дальнейшей учебе и освоении перспективных профессий, связанных с цифрой и ИТ», — уверен Чернышенко.

Раис Татарстана, в свою очередь, отметил важность привлечения детей к технологическим процессам. «Эти дети — наше будущее, — подчеркнул руководитель республики. — Какие способности мы заложим сейчас — такой получим результат. Сделаем всё, чтобы наши дети были самыми конкурентными».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Детский фестиваль проводится в Казани с 2017 года. Мероприятие организовано на средства Фонда президентских грантов при участии Минцифры и Минобрнауки РТ.