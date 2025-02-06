Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань стала традиционным местом проведения самых важных международных и всероссийских мероприятий. В октябре состоялся саммит стран БРИКС, он привлек мировое внимание к столице Татарстана, а чак-чак стал известен во всем мире. Сегодня в новом здании театра имени Камала открылся архитектурно-строительный форум «Казаныш», который станет важной площадкой для обмена опытом. Об этом на пленарном заседании форума заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Казань – это богатая история и очень красивый город. В этой связи для нас очень важен обмен опытом в части градостроительных и архитектурных разработок с представителями стран БРИКС. Данный форум – хорошая площадка для развития сотрудничества в этом направлении», – отметил Минниханов.

Руководитель республики также рассказал, что в Татарстане и Казани уделяют большое внимание благоустройству территорий, созданию комфортных условий для жителей и гостей. Так, в республике ввели более 3,5 млн кв. метров жилья, ежегодно строят и реконструируют свыше 4 тыс. социальных объектов: школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта.

Реализуются в Татарстане также крупные дорожные и инфраструктурные проекты. Большую работу за последние годы в регионе провели по формированию общественных пространств – за десять лет в республике благоустроили 450 парков, скверов, бульваров, набережных. За пять лет реализации программы «Наш двор» полностью отремонтировали более 5 тыс. дворовых территорий.

«Наша республика по итогам прошлого года в тройке лидеров рейтинга российских регионов по качеству жизни», – добавил Рустам Минниханов.

Раис РТ также заметил, что в Татарстане провели большой объем работ по сохранению, восстановлению, реставрации памятников истории и культуры. В частности, такого результата удалось добиться благодаря фонду «Возрождение» под руководством первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

«В текущем году отмечаем 15 лет нашему фонду. За это время совместно с архитекторами и реставраторами мы прошли большой путь по возрождению наших как мусульманских, так и православных святынь. Благодаря проделанной работе сегодня на территории республики четыре объекта включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО», – напомнил Раис Татарстана.

К вопросу благоустройства территорий в республике пожходят комплексно. Так, участие в этой работе принимают «Татинвестгражданпроект», Институт развития города Казани, Институт пространственного планирования РТ и Казанский государственный архитектурно-строительный университет, который выступает как «кузница кадров».

«С 2011 года все застройки в историческом центре Казани мы утверждаем на совещании совместно с архитектурным сообществом. Я в этой работе тоже принимаю участие. Мы наряду с федеральным центром продолжаем работу по формированию цифровой вертикали. Созданы единые информационные пространства для обмена данными между всеми участниками строительного процесса и органами власти», – заключил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана также пригласил гостей форума «Казаныш» на международные мероприятия, которые пройдут в республике в этом году. Речь шла, в частности, о намеченном на май XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».