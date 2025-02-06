В Казани открылся международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

В столице Татарстана открылся международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Он станет продолжением саммита БРИКС, который проходил в Казани в октябре минувшего года. Об этом рассказал журналистам глава города Ильсур Метшин.

«Мы делаем всё, чтобы извлечь максимальную пользу от этой нашей дружбы в рамках саммита БРИКС, сотрудничества. Я рад, что на наше приглашение откликнулись и зарегистрировались 11 тыс. участников буквально со всего мира, и в том числе наши партнеры из стран БРИКС. Многое на этом форуме будет впервые, несмотря на то, что он молодой – всего в четвертый раз мы собираемся», – отметил Метшин.

Впервые на одной площадке организаторы объединили главных архитекторов ведущих городов и стран БРИКС. Также в Казань приехали ректоры архитектурных вузов, в которых получают образование 680 тыс. студентов.

«Впервые многие мэры приехали к нам и будут принимать участие. Задача у нас достаточно простая, но важная и где-то сложная. Это обмен лучшими практиками. Нет ни одного мэра, ни одного главного архитектора, несмотря на опыт работы, который бы знал и умел все. Очень важна коллаборация, очень важно то, чтобы мы узнавали, куда движется урбанистика, архитектурный мир, и, обмениваясь практиками, строили вместе лучшее будущее», – подчеркнул мэр Казани.

На международном архитектурно-строительном форуме в Казани рассмотрят в том числе прикладные задачи. Например, развитие водной акватории, инфраструктуры воды Казани. Кроме того, в рамках форума обсудят создание Ассоциации главных архитекторов городов БРИКС, ассоциации ректорского содружества.

«Мы также будем говорить о нашем взаимодействии в будущем, уже не только по архитектуре, но и по более широкому кругу вопросов – развитие городов, муниципалитетов стран БРИКС. Учитывая, что такой свет архитектуры мировой к нам приехал, мы хотим решать и прикладные задачи, которые начнем реализовывать сразу после "Казаныша"», – заключил Ильсур Метшин.