Татарстан, наряду с Москвой и Питером, возглавил рейтинг субъектов РФ по качеству жизни

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Москва, Санкт-Петербург и Татарстан заняли первые три места в рейтинге субъектов России по качеству жизни. Топ был составлен Агентством стратегических инициатив по итогам 2024-го.

Исследователи отмечают, что рейтинг состоит из 140 опросных (опрошено почти 400 тыс. граждан), статистических и геоаналитических показателей, которые распределили по 10 элементам среды, согласно аспектам жизни человека (например, «Медобслуживание», «Образование и развитие» и прочие показатели).

Аналитики также добавили, что 54% опрошенных отметили улучшения в своем регионе за последние три года. Наиболее привержены своему региону жители Чеченской Республики, Тюменской области, Севастополя, Ямало-Ненецкого АО и Москвы.

Еще, согласно результатам рейтинга, 47 регионов улучшили качество жизни.

Помимо упомянутой «троицы», в топ-10 рейтинга также попали Тюменская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области и Республика Башкортостан.