Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Софии Губайдулиной

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью выдающегося советского и российского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Софии Асгатовны Губайдулиной.

Композитор скончалась накануне, 13 марта, на 94-м году жизни, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

София Асгатовна Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополе Татарской АССР. В 1949 году поступила в Казанскую консерваторию, где обучалась специальностям «Композиция» и «Фортепиано» у профессоров Альберта Лемана и Григория Когана. В 1954 году переехала в Москву, была принята в Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. Ее педагогами были известные советские композиторы, лауреаты Сталинских премий Юрий Шапорин и Николай Пейко, а также народный артист СССР Яков Зак. В 1963-м окончила аспирантуру Московской консерватории.

В 1969-1970 годах Губайдулина работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки, где написала свою первую электронную пьесу. С конца 1960-х годов активно писала музыку для кино. Среди ее работ – партитуры к фильмам «Вертикаль», «Маугли», «Кафедра», «Чучело» и другим картинам. На протяжении своей долгой и плодотворной карьеры создала множество произведений, которые стали классикой современной музыки. Ее концерты, симфонии, камерно-вокальные и инструментальные сочинения отличаются уникальным стилем и мастерством исполнения, отмечается в некрологе.

«С. А. Губайдулина была человеком исключительного таланта и глубины, отличалась оригинальностью мышления и способностью к философским размышлениям, что отражалось в музыкальных произведениях. Ей всегда были свойственны скромность и одновременно непреклонность в творческих исканиях. Новые идеи и эксперименты сочетались с уважением к традициям и классическим канонам музыки», – подчеркивают авторы некролога.

При содействии и патронаже композитора в Казани был основан фестиваль современной музыки «Конкордия» имени Софии Губайдулиной, который ежегодно проходит на сцене Государственного большого концертного зала имени Салиха Сайдашева при участии Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. Именем композитора также названы Центр современной музыки и международный конкурс молодых композиторов.

Многолетняя плодотворная творческая деятельность Софии Губайдулиной была отмечена высокими наградами, в числе которых – ордена «За заслуги в культуре и искусстве», «Дружбы», «Дуслык», медали «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», «В память 1000-летия Казани», почетные звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан», звание «Почетный гражданин Казани», премии «Триумф», «Золотой лев» международного фестиваля современной музыки Биеннале ди Венеция, Императорская премия Японии, медаль Гете и многие другие.

«С. А. Губайдулина снискала огромную народную любовь и уважение. Она была известна своей добротой и теплотой в общении с коллегами и учениками, всегда была готова поделиться своими знаниями и опытом. Ее уход стал большой потерей для музыкального мира, но наследие, которое она оставила, продолжает вдохновлять и восхищать людей по всему миру. Светлая память о Губайдулиной Софии Асгатовне навсегда сохранится в наших сердцах», – заключили авторы некролога.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов, председатель Союза композиторов РТ Ильяс Камалов, художественный руководитель ГАСО РТ Александр Сладковский, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, директор ТАГТОИБ имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов и руководитель Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.