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Культура 14 марта 2025 07:30

Минниханов о смерти Губайдулиной: «Это невосполнимая утрата»

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Минниханов о смерти Губайдулиной: «Это невосполнимая утрата»
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью композитора Софии Губайдулиной. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Это невосполнимая утрата не только для близких, для всех нас. София Асгатовна принадлежала к плеяде талантливых людей, которые всем сердцем служат высокой культуре. Великий талант Софии Губайдулиной ценят во всем мире, и мы испытываем особую гордость, что имя композитора тесно связано с Татарстаном. Уверен, ее культурное наследие будет служить в деле воспитания молодого поколения музыкантов», – подчеркнул руководитель республики.

Выдающийся композитор София Губайдулина скончалась на 94-м году жизни, о чем сообщал «Татар-информ».

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#софия губайдулина #смерть композитора #Рустам Минниханов
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