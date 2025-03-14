Минниханов о смерти Губайдулиной: «Это невосполнимая утрата»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью композитора Софии Губайдулиной. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Это невосполнимая утрата не только для близких, для всех нас. София Асгатовна принадлежала к плеяде талантливых людей, которые всем сердцем служат высокой культуре. Великий талант Софии Губайдулиной ценят во всем мире, и мы испытываем особую гордость, что имя композитора тесно связано с Татарстаном. Уверен, ее культурное наследие будет служить в деле воспитания молодого поколения музыкантов», – подчеркнул руководитель республики.

Выдающийся композитор София Губайдулина скончалась на 94-м году жизни, о чем сообщал «Татар-информ».